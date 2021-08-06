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ТАСС

РВСН в 2024 году прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь"

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Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам источника ТАСС, выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята "крайняя" МБР "Тополь". Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР "Тополь" сейчас меняются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью", - сказал он.

В Московском институте теплотехники (МИТ) - головном предприятии кооперации по разработке и производству твердотопливных МБР - не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Планируется, что некоторые из списываемых МБР "Тополь" перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей "Старт-1". Как заявил ТАСС в ноябре 2020 года генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов, решение о возобновлении пусков конверсионных ракет-носителей "Старт-1" может быть принято в ближайший год. Отвечая на вопрос, нет ли планов вернуться к использованию ракет-носителей "Старт-1", он сказал: "Планируется принять решения на эту тему в 2020-2021 году". "Все будет зависеть от того, насколько окажутся востребованными работы по двум проектам, которые сейчас ведутся. Причем речь идет не о ракете-носителе, а о проектах, которые предлагаются к реализации, - о создании двух группировок малогабаритных спутников, для которых "Старт-1" является удобным носителем, по крайней мере - для первой фазы", - сказал Соломонов.

"Старт-1" - твердотопливная ракета-носитель легкого класса, сконструированная на базе МБР "Тополь". Стартовая масса - 47 тонн, масса полезной нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту, - более 500 кг. С 1993 по 2006 год было выполнено семь пусков "Стартов" с космодромов Плесецк и Свободный (ныне - Восточный).

По данным из открытых источников, МИТ продолжает разработку серии "деревянных" МБР, ведя в настоящее время опытно-конструкторские работы по темам "Кедр" и "Осина".

По данным открытых источников, в 1999 году на вооружении РВСН было 360 пусковых установок комплекса "Тополь", состоявших на вооружении десяти ракетных дивизий.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Проекты
2020-й год
Плесецк
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