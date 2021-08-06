РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, некоторые из списываемых «Тополей» перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт–1» — твердотопливной ракеты-носителя легкого класса, сконструированного на базе предшественника.

Как сообщал «Известиям» в феврале директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, главные цели «Ярса» — это объекты, поражение которых осуществимо лишь при применении термоядерного оружия.