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Известия.ru

РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, некоторые из списываемых «Тополей» перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт–1» — твердотопливной ракеты-носителя легкого класса, сконструированного на базе предшественника.

Как сообщал «Известиям» в феврале директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, главные цели «Ярса» — это объекты, поражение которых осуществимо лишь при применении термоядерного оружия.

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Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
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