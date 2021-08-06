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Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

На страницах Foreign Affairs мининдел Украины заклинает признать ее частью Запада. На продажу идет все: ложь, хвастовство, шантаж, запугивания. Главная мысль: Украина — это анти-Россия. Даже российский газ в украинской ГТС антироссийский. Апофеоз: «Немедленно помогите Украине, иначе все наши усилия пойдут насмарку!»

Дмитрий Кулеба: Украина – часть Запада. И НАТО с Евросоюзом должны относиться к ней именно так.

После распада Советского Союза в ноябре 1991 года территорию, простирающуюся от Центральной Европы до Центральной Азии, обычно называют "постсоветским пространством". Этот "лейбл" всегда был проблематичным, и через 30 лет после его введения пришло время отправить его в отставку. Данный термин вводит в заблуждение и подразумевает определенную степень политической, социальной и экономической согласованности между различными странами, в том числе моей собственной, Украиной. Еще больше беспокоит то, что его использование побуждает политиков и общественность за пределами упомянутой географической сферы смотреть на страны внутри нее сквозь одну и ту же призму.

Такой упрощенно-унифицированный подход явно служит империалистическим целям Кремля. Президент России Владимир Путин не жалеет усилий для пропаганды ложного исторического нарратива о том, что украинцы и русские составляют "одну нацию". Его недавний опус на эту тему, состоящий из 5300 слов, как сообщается, стал обязательным для чтения в российской армии. Путин хочет вновь собрать страны бывшего Советского Союза и повернуть вспять то, что он называет "величайшей геополитической катастрофой двадцатого века". Но для миллионов людей в евразийском регионе распад Советского Союза не был катастрофой. Это было освобождение.

Сразу после 1991 года общая история действительно объединила страны, возникшие на развалинах Советского Союза. Но их расходящиеся траектории развития в последующие десятилетия делают этот общий опыт все менее актуальным. Западным странам нужно перестать видеть в них просто постсоветское пространство. Но если эта геополитическая конструкция устарела, то какие рамки должны ее заменить? И каких изменений потребует такой тектонический сдвиг во внешней политике Соединенных Штатов и их союзников? В случае с Украиной, признание новой реальности прежде всего означает институционализацию места страны на Западе. Пришло время Соединенным Штатам и Европе разработать четкую дорожную карту для того, чтобы Украина наконец присоединилась к НАТО и Европейскому Союзу.

Дуга истории

В середине 1980-х годов программа реформ, гласности и перестройки советского лидера Михаила Горбачева "спустила с поводка" центробежные силы в Советском Союзе. Входившие в СССР республики стали прилагать усилия к тому, чтобы вырваться из орбиты влияния Москвы, восстановить свою национальную идентичность и найти свой собственный путь к преодолению экономических трудностей. Страны, бывшие до их насильственного захвата Кремлем суверенными, возвращались к своему естественному равновесному состоянию. К 1991 году, к удивлению многих западных политиков, процесс был завершен: Советский Союз был распущен, а на его месте образовались 15 независимых государств.

С тех пор темп изменений варьировался от страны к стране. Некоторые, например, Беларусь, замедлили течение времени и попытались сохранить свое советское наследие; другие отпрыгнули от фантома СССР как можно дальше и как можно быстрее. Страны Балтии и страны бывшего Варшавского договора отказались от своего советского прошлого и предприняли шаги по интеграции с НАТО и ЕС еще в 1990-х годах, завершив этот процесс к 2004 году - прямо перед тем, как российский империализм начал возрождаться. К сожалению, Украина и Грузия упустили тот исторический шанс. Обе страны "остались за дверью", и позже подверглись российской военной агрессии, заплатив за нее ценой жизней своих граждан и утраты территорий.

В течение последних двух десятилетий Путин пытался восстановить контроль Москвы над постсоветским регионом, нарушая при этом международно признанные границы. Но Кремль не смог повернуть время вспять. Пытаясь изогнуть историю в дугу по своей воле, Путин только укрепил силы, которые он стремится подчинить. Это стало очевидным после вторжения России в Грузию в 2008 году, и тем более после нападения на Украину в 2014 году.

Кремль оказывал давление на Киев задолго до этого нападения. Постоянные запугивания со стороны Путина в сочетании с непродуманным решением президента Украины Виктора Януковича уступить Москве и развернуть проевропейский курс предыдущих правительств вызвали протесты в конце 2013 года, которые превратились в Украинскую Революцию Достоинства. После того, как Янукович приказал полиции открыть огонь по протестующим, в результате чего погибло более 100 человек, украинский народ отстранил его от должности. В считанные дни Россия вторглась в Крым. Но украинцы уже необратимо изменили траекторию развития нашей страны, в результате чего ни одно правительство в Киеве никогда не допустит такого жесткого отношения к своим гражданам, которое сегодня практикуют правительства России и Беларуси.

В этом году независимости Украины исполняется 30 лет. Миллионы молодых украинцев не прожили ни дня в Советском Союзе, и у многих из них теперь есть собственные дети. Идея "общего советского прошлого", уже умирающая даже среди старших поколений, мало что для них значит. Эти молодые люди пережили две революции - сначала Оранжевую революцию 2004 года, а затем Революцию Достоинства 2014 года - и продолжающуюся сейчас войну с Россией. Для них Украина никогда не получала независимость - она всегда была независимой.

Против сфер влияния

На Украине и в других местах разрыв отношений с Москвой будет продолжаться независимо от того, что Путин или его окружение об этом говорят. Поэтому Соединенные Штаты и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в регионе с конкретной политикой, адаптированной к условиям отдельных стран и блоков.

В случае Украины и Грузии продвижение к членству в НАТО должно быть главным приоритетом. Как было заявлено самим НАТО в коммюнике саммита в Бухаресте в 2008 году и подтверждено в Брюсселе в этом году, такой исход неизбежен. Обе страны уже участвуют в деятельности НАТО в статусе партнеров с расширенными возможностями. Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией вклад Украины и Грузии имеет решающее значение для обеспечения безопасности в Черном море. Россия становится все более агрессивной в регионе: она нарушает торговые пути и препятствует свободе судоходства, наращивает свой обычный и ядерный потенциал в оккупированном Крыму и использует эту территорию в качестве логистического центра для своих военных действий на Ближнем Востоке.

Помимо сотрудничества в области безопасности, Украина и Грузия привержены углублению своей экономической и политической интеграции с Европой. Вместе с коллегой из Молдовы министры иностранных дел упомянутых двух стран в начале этого года создали в Киеве "Ассоциированную тройку" с явной целью получить в конечном итоге членство в ЕС. Для Европы взаимодействие с этой группой - это возможность укрепить глобальный авторитет ЕС за счет расширения охвата его демократических ценностей и укрепления его экономических мощностей. Для Соединенных Штатов это углубляющееся сотрудничество будет служить целям администрации Байдена по укреплению трансатлантического единства и укреплению восточных границ демократической Европы.

У западных столиц также есть возможность проникнуть и в другие страны, где исторически господствовала Москва. В этом плане особого внимания заслуживают соседи Грузии на Кавказе - Армения и Азербайджан. Налаживание этих отношений может иметь большое значение для укрепления доверия между Западом и Турцией, важным союзником НАТО. Россия пыталась усилить свое влияние в этом регионе, позиционируя себя миротворцем и посредником в здешних спорах и конфликтах. Но неожиданное переизбрание премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лидера, склонного к поддержанию баланса сил, а не уступкам иностранным игрокам, и альянс между Азербайджаном и Турцией дают Западу возможность ограничить здесь влияние России.

В Центральной Азии собственный опыт Украины является доказательством того, что Россия теряет свой контроль над этим регионом. Москва пытается заблокировать доступ Киева в регион с 2014 года, но мы нашли способы обойти это препятствие. Наши настойчивые усилия по восстановлению традиционно прочных торговых связей, развитию инфраструктурных проектов, привлечению диаспор и предоставлению студентам возможности учиться на Украине начинают приносить плоды.

Даже в Беларуси давление со стороны демократических сил вряд ли исчезнет в долгосрочной перспективе, оставляя для Запада определенные возможности, несмотря на поддерживаемые Кремлем попытки Александра Лукашенко укрепить свое президентство.

Россия по-прежнему остается сильной региональной державой. Но от Минска на западе до Улан-Батора на востоке Москва давно утратила монополию на политическое влияние.

Географическая близость ни одной страны к России не должна ограничивать стратегии Вашингтона или Брюсселя по ним. В конце концов, опасения по поводу общих границ не сдерживали Китай, который наладил тесные связи с рядом стран, исторически входивших в сферу влияния Москвы. В то же время США и их европейские союзники должны отвергнуть идею о том, что, сотрудничая с Кремлем, они могут помешать более тесному российско-китайскому партнерству. Москва уже находится в орбите Пекина - и, вероятно, уже опасается сближаться дальше с гораздо более могущественным Китаем.

Объединенный Запад

Членство Украины в НАТО и ЕС не только укрепит прогресс в Украине; это также поможет еще раз объединить Запад.

Украина, как игрок в Центральной и Восточной Европе и на Черном море может многое предложить в рамках НАТО в вопросах региональной безопасности. Эффективные вооруженные силы страны обладают бесценным боевым опытом борьбы с российскими войсками после вторжения 2014 года. Ни один из нынешних членов НАТО не обладает таким опытом или подготовкой, которые с ним связаны. А когда дело доходит до кибербезопасности и борьбы с дезинформацией, немногие страны могут соперничать со способностью Украины как распознавать тактику России, так и противодействовать ей.

Украина также призвана сыграть жизненно важную роль в обеспечении энергетической независимости Европы. На протяжении десятилетий мы являемся надежной страной-транзитером по поставкам газа в Европу. Мы планируем оставаться таковыми и далее, несмотря на попытки России обойти украинскую газотранспортную систему с помощью таких проектов, как газопровод "Северный поток - 2". Украина обладает преимуществом своей уникальной энергетической инфраструктуры, которая включает третьи в мире по величине подземные хранилища газа и трубопроводы протяженностью 37 000 километров. А с ее огромным потенциалом для производства "зеленого" водорода с помощью солнечной и ветровой энергии, Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы внести свой вклад в экологическую революцию в Европе. Другие элементы экономики Украины также демонстрируют огромные перспективы - от способности к цифровизации до сельскохозяйственного сектора, способного гарантировать глобальную продовольственную безопасность.

Несмотря на весь прогресс, достигнутый Украиной до сих пор, страна все еще нуждается в дальнейших реформах. В эту категорию попадают усилия по искоренению коррупции. Правительство уже добилось значительного прогресса, включая реализацию в прошлом месяце исторического закона о земельной реформе, который ранее был приостановлен на два десятилетия; это повысит прозрачность и подстегнет экономику. Этим летом были наконец приняты другие важные законопроекты, призванные привести в порядок судебную систему, путем предоставления международным экспертам право решающего голоса в процессе назначения судей, в том числе и с сомнительной репутацией. Мы реалисты в отношении того, сколько еще нужно сделать для борьбы с коррупцией в судебной системе, секторах обороны и безопасности, а также в других сферах. Но сила нашей нынешней политической воли ясно видна в недавних смелых шагах, которые были предприняты, в том числе, и вопреки огромному сопротивлению некоторых "заинтересованных" сторон.

Под руководством президента Владимира Зеленского Украина полностью привержена ускорению реформ, отвечающих ожиданиям наших европейских и трансатлантических партнеров. Это то, чего хочет народ Украины, и он заплатил высокую цену, защищая свой выбор. Как представляется, теперь ход истории на его стороне.

Но собственные усилия Украины не увенчаются успехом без решительной поддержки со стороны ЕС, НАТО и государств-членов этих двух организаций. Шаги, которые мы предпринимаем, должны быть дополнены всеми сторонами, и все участники ЕС и НАТО должны работать над достижением цели членства Украины в обеих организациях. Соединенные Штаты и Европа должны признать, что Украина - это часть Запада. Только тогда наши нынешние усилия не окажутся напрасными.

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Дмитро Кулеба - министр иностранных дел Украины


Дмитро Кулеба (Dmitro Kuleba)

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1 комментарий
№1
06.08.2021 02:27
Когда уже это гнездо бандерлогов будет раздавлено?! Хочется верить, что процесс этот будет быстрый и неожиданный, как это было с Крымом...
0
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