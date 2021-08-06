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Российская газета

Сергей Шойгу проверит готовность к летным испытаниям тяжелого "Сармата"

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Источник изображения: rg.ru

На Красноярском машиностроительном заводе ждут приезда министра обороны Сергея Шойгу. "Красмаш" значится в списке производств, которые министр на этой неделе собирается посетить в ходе рабочей поездки в Сибирь. На этом предприятии будут серийно выпускать новый стратегический ракетный комплекс "Сармат". И глава военного ведомства России лично отслеживает все этапы подготовки к этому важнейшему не только для армии, но и для всей страны событию.

В конце прошлого года успешно завершились бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28. На очереди - ее летные испытания. Вчера ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что первый такой пуск намечен на осень. Второй планируется выполнить до конца 2021-го. Именно по их результатам будет приниматься решение о принятии "Сармата" на вооружение. А уже в следующем году новый комплекс собираются поставить на боевое дежурство в одном из полков Ужурской дивизии РВСН.

Но это - по планам. Как будет в действительности, в том числе покажет очередной приезд на "Красмаш" Сергея Шойгу. Напомним, что в декабре на итоговом заседании коллегии Минобороны России он сказал, что в 2021 году в Красноярском крае построят полигон для летных испытаний "Сармата". Можно предположить, что этот вопрос тоже будет обсуждаться во время посещения министром машиностроительного завода.

"Сармат" придет на смену самой мощной в мире ракете РС­20В, известной на Западе как "Сатана"

Известно, что "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20 "Воевода", больше известной на Западе как "Сатана". В ходе бросковых испытаний нового стратегического комплекса, по оценке экспертов, подтвердилась правильность принятых конструктивных решений, заложенных в новейшее грозное оружие.

Новая ракета предшественнице ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превзойдет. При общем весе сто тонн новая ракета с разделяющейся головной частью доставит до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира. А ее высокая энергетика позволит разнообразить способы противодействия средствам ПРО, в том числе - космическому эшелону ударных средств.


Юрий Гаврилов

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