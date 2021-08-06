Прививки не обсуждаются: ревакцинацию вооруженных сил начнут с ПВО

Одними из первых в вооруженных силах ревакцинацию пройдут защитники воздушного пространства. На повторные прививки в приоритетном порядке направляют военнослужащих, чья деятельность непосредственно связана с контролем над обстановкой в небе. Среди них расчеты зенитных систем, пилоты перехватчиков, личный состав радиотехнических подразделений. По словам экспертов, от них в первую очередь зависит безопасность страны, поэтому уберечь их от заболеваний — задача государственной важности.

Одними из первых в вооруженных силах ревакцинацию пройдут защитники воздушного пространства. На повторные прививки в приоритетном порядке направляют военнослужащих, чья деятельность непосредственно связана с контролем над обстановкой в небе. Среди них расчеты зенитных систем, пилоты перехватчиков, личный состав радиотехнических подразделений. По словам экспертов, от них в первую очередь зависит безопасность страны, поэтому уберечь их от заболеваний — задача государственной важности.

Первые [/b]—[b] в небе

Минобороны определило перечень должностей военнослужащих, которые в первую очередь будут направлены на ревакцинацию, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В список вошли экипажи перехватчиков МиГ-31, расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, а также представители радиотехнических подразделений. Все они несут боевое дежурство, благодаря чему воздушная обстановка у границ России ни на минуту не остается без внимания.

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, сейчас в вооруженных силах идет плановая ревакцинация, которую прошли уже почти 20 тысяч человек.

Кампания по вакцинации в армии и на флоте началась в конце прошлого года. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, два месяца назад она завершилась. За это время прививки сделали практически всем военнослужащим, в том числе тем, кто находится на зарубежных военных базах. Сейчас ведомство организует вакцинацию молодого пополнения, которое пришло в войска в ходе весеннего призыва, а также повторных прививок для тех, у кого подошел срок.

— Расчеты С-300 и С-400 несут боевое дежурство, они находятся в постоянной готовности. Фактически они выполняют боевую задачу в мирное время, — объяснил «Известиям» бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев. — Радиотехнические войска — это глаза и уши, которые круглосуточно следят за воздушной обстановкой. Поэтому им уделяется внимание в первую очередь. А перехватчики дальнего действия МиГ-31 — это также и носители гиперзвуковой ракеты «Кинжал» и сегодня составляют основу сил постоянной готовности ВКС.

Для применения современной зенитно-ракетной системы требуется сработанный воинский коллектив, и допустить, чтобы хотя бы один номер расчета заболел, нельзя, подчеркнул генерал.

Прививочный опыт

За многие десятилетия в войсках накоплен большой опыт проведения массовых вакцинаций личного состава, пояснил «Известиям» военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

— В свое время Советский Союз первым разработал вакцину от полиомиелита, и первым провел массовую вакцинацию, в том числе в вооруженных силах. Никого не надо было уговаривать. И за короткий период проблема была снята, — напомнил он. — Сегодня пандемия коронавируса продолжается, и пока нет действенных лекарств, единственный способ каким-то образом застраховаться — это вакцинация. В России разработанно несколько вакцин, и в этом смысле мы находимся в лучшем положении по сравнению с многими странами. А вакцинация людей, обеспечивающих жизнедеятельность государства, в том числе военных, медиков и других, — первоочередная задача. Необходимо обеспечить функционирование всех государственных институтов. В армии это сделать проще, учитывая ее организованность.

Для войск профилактика коронавирусной инфекции имеет особое значение, подчеркнул эксперт.

— Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Это создает особый риск. Если упустить ситуацию, последствия могут быть катастрофическими — понятно, что больная армия никакое государство не спасет, — заметил Олег Желтоножко.

«Известия» уже писали, что в сентябре этого года в рамках стратегических учений «Запад-2021» будут впервые развернуты полевые пункты вакцинации. Их организуют на базе санитарных автомобилей АС-4350, построенных на шасси КамАЗа. В таких пунктах будет оборудованы места для осмотра пациентов и медицинских процедур, а также хранилища-холодильники медпрепаратов и доз вакцин. Если эксперимент пройдет успешно, в дальнейшем специально оборудованные медицинские автомобили передадут и другим военным округам.

С весны прошлого года Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для борьбы с COVID-19. В регионах были построены многофункциональные военные медицинские центры. В военных округах сформированы аэромобильные группы, в состав которых вошли медики, специалисты по санобработке войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также инженерно-саперные и железнодорожные подразделения. Эти части дежурили в постоянной готовности выдвинуться в населенный пункт, где произошла вспышка заболевания. Кроме того, в округах были развернуты медицинские отряды специального назначения. Помимо военных медиков в борьбе с пандемией задействованы специалисты РХБЗ. Они проводят спецобработку и дезинфекцию помещений с помощью армейской техники.

В июле в Минобороны сообщили, что в ведомственных медучреждениях выделили более трети коечного фонда для помощи пациентам из числа гражданских. Кроме того, подготовили мобильный резерв медицинской службы в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тыс. мест и 94 врачебных бригад. В многофункциональных центрах было выделено 1,2 тыс. коек для населения.

Роман Крецул Алексей Рамм