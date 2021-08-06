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Российский беспилотный летательный аппарат "Форпост-Р" потерян в Сирии

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Останки БПЛА "Форпост-Р" в западной части провинции Алеппо

Вчера стали появляться фото останков БПЛА предположительного сбитого боевиками или вероятнее турками в западной части сирийской провинции Алеппо. Судя по маркировке, это останки нашего разведывательного БПЛА "Форпост-Р", который в прошлом году начал поступать в войска.

Как ранее сообщалось:

"Форпост-Р" - "русифицированная" модификация БЛА "Форпост", лицензионной копии израильского БПЛА Searcher MkII, собираемой на УЗГА из комплектов израильской компании IAI с 2010 г. По словам источника в Минобороны, в новом "Форпосте" от предыдущей модификации остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские аналоги. Главное, что на "Форпосте-Р" установлена российская гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) наблюдения, отмечает человек, близкий к военному ведомству: по результатам войны в Сирии было установлено, что израильская ГОЭС MOSP-3000 устарела и не отвечает требуемым характеристикам. Ей на замену было создано два типа ГОЭС - ГОЭС-4 (разработана в НПП "Авиационная и морская электроника") и ГОЭС-540 (разработка Уральского оптико-механического завода). Обе получились компактными, что позволило сохранить массу БЛА в пределах 500 кг, говорит человек в авиапромышленности. Поставляемые Минобороны "Форпосты-Р" планируется оснащать именно ГОЭС-540, утверждает он. ГОЭС-4 в перспективе может быть использована для поставок инозаказчикам.

Фотографии via https://twitter.com/SteeleSyAA/status/1422776717278515200

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-16
Searcher 2
Форпост БЛА
Компании
IAI
УОМЗ
Проекты
БПЛА
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