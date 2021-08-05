Американская армия с треском проиграла виртуальную битву за Тайвань

Истребитель

По итогам отработки нескольких сценариев военных игр с целью проверки Пентагоном боеготовности частей американской армии в октябре прошлого года последние потерпели сокрушительное поражение.

По словам заместителя председателя Объединенного комитета начальника штабов генерала Джона Хайтена, речь идет о военной игре, в которой американской армии противостояла Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в условном сражении за Тайвань. Хайтен озвучил два основных сценария ведения боевых действий. Один из них – концентрация боевых потенциалов предполагает сосредоточение и наращивание огневой мощи, что повышает эффективность и возможности наступающих частей. Однако у этого сценария оказался серьезный пробел – большие массы войск и флота легче обнаружить и уничтожить. К примеру, если противнику известно, что ему противостоят два авианосца, то обнаружив один, он будет точно знать, что где-то поблизости находится и другой. Не менее сомнительной будет выглядеть и боевая мощь крыла ВВС в составе 72 истребителей, дислоцированных на одной базе, или пехотного батальона, сосредоточенного на небольшой территории. При возможностях современных ударных средств все это может быть уничтожено несколькими концентрированными атаками. Еще одно слабое звено американской армии – информационная уязвимость ее инфраструктуры. В последние годы кибервозможности и средства РЭБ главных противников США – Китая и России многократно возросли, что позволяет им глушить, блокировать информацию, отключать узлы связи и даже спутники. Альтернативой концентрации боевых потенциалов, по словам Хайтена, может стать концепция «расширенного маневра», которую предполагается внедрить к 2030 году. В соответствии с ней, американская армия, используя мобильность, будет, напротив, рассредоточивать свои войска, чтобы затруднить противнику их обнаружение. При реализации расширенного маневра основной упор будет сделан на использование информационной инфраструктуры США, для чего командному составу потребуются надежные средства связи, чтобы координировать огонь и осуществлять маневрирование на местности. При этом станет крайне важна информационная защищенность каналов связи от возможных взломов.