Грузинские генералы просят дружбы с Россией

В Грузии взорвалась настоящая информационная бомба: местная партия «Альянс патриотов» потребовала нормализации отношений с Россией. Среди инициаторов много бывших высокопоставленных военных. Почему с этой просьбой грузины обращаются к Владимиру Путину, а не к собственному правительству – и как подобные настроения сочетаются со стремлением грузинских властей в НАТО?

На выборах в парламент Грузии в 2020 году "Альянс патриотов" получил четыре мандата из 150. За него проголосовало 60 тысяч человек. А то, что в Грузии немало тех, кто за диалог с Россией, показали и данные опроса, причем американского, обнародованные в понедельник. Его проводил Международный Республиканский институт (IRI) США. 56% граждан Грузии полностью поддерживают диалог с Россией, а еще 22% поддерживают частично, выяснил опрос. И только 11% граждан Грузии категорически против диалога с Россией.

Однако есть важное уточнение. 79% респондентов назвали Россию "политической опасностью" для Грузии. То есть формула очевидна: Россия – "враг", Россия – "оккупант", но лучше с ней все-таки договариваться.

Тем более что с Россией выгодно торговать. С 2019 года, когда в Тбилиси разгорелись антироссийские выступления, поток российских туристов иссяк. Затем в дело вмешалась пандемия коронавируса. Сейчас Грузия поэтапно восстанавливает туризм, но прямого авиасообщения с Россией нет, и российских туристов в Грузии немного.

А вот экономические связи, несмотря ни на что, развиваются. В первом полугодии этого года, по данным "Грузстата", Россия – второй партнер по экспорту для Грузии, уступает только Китаю. Показатель – почти 264 млн долларов (у Китая – около 290 млн долларов). Если брать весь грузинский рынок, то экспортная продукция России занимает на нем 14%.

Теперь импорт. На первом месте среди главных внешнеэкономических партнеров Грузии здесь Турция – около 780 млн долларов. А Россия опять вторая, 466 млн с небольшим, или около 11% всего грузинского импорта. Главный стратегический товар Грузии – вино – больше всего реализуется в России.

Итак, "патриоты" просто констатируют: хочешь жить – умей вертеться. А вот если хочешь жить хорошо – умей договариваться с Россией.

Инициатором обращения к Владимиру Путину стала экс-зампред парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ирма Инашвили. Женщина она боевая, бесстрашная в самом настоящем смысле этого слова. Во время войны в Абхазии в 1992–1993 годах Ирма Инашвили как журналист вела репортажи с самой линии фронта.

Во времена правления Михаила Саакашвили (2003–2012) была в яростной оппозиции к президенту, подтачивая его власть и как журналист, и как новоявленный политик. Сейчас она так же остро критикует правящую партию "Грузинская мечта" – за то, что в схватке со сторонниками Саакашвили та забывает о том, что реально нужно и важно, по ее мнению, стране. В том числе о диалоге с Россией. Сама она, не боясь обвинений в "предательстве", регулярно проводила встречи в Москве как депутат с российскими коллегами. В этом письме президенту России она и другие подписанты заявили, что "режиссером театра" непрекращающегося внутреннего противостояния в Грузии являются США, а "бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой не что иное, как вызов России".

"Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии". По их данным, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.

Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.

Особенно обидно для действующих властей Грузии то, что среди подписантов так много военных, пусть и отставных. Не исключено, что теперь в Тбилиси будут говорить: раз уж и военные понимают важность отношений с Россией, то как же без этого? Кроме Николайшвили и Иукуридзе, письмо подписали бывший главком внутренних войск Георгий Шервашидзе, экс-заместитель МО Давид Сохадзе, экс-заместитель МГБ Леван Кенчадзе, экс-главком погранвойск Гела Хуцишвили, бывшие начальники грузинской артиллерии и инженерных войск Эмзар Чочуа и Автандил Пилиев.

Значительная часть из них давно покинула ряды армии и примкнула к "Альянсу патриотов". Многие были на постах еще при Эдуарде Шеварднадзе, и их "зачистил" Саакашвили. Однако факт остается фактом: это люди, которые отвечали за безопасность страны, а теперь они хотят нормальных отношений с Россией, видя в этом обеспечение этой самой безопасности.

Было понятно, что власть, настроенная на евроатлантический курс Грузии и вступление в НАТО, отреагирует жестко. Представитель руководства правящей "Грузинской мечты", председатель комитета парламента по юридическим вопросам Михаил Сарджвеладзе так прокомментировал инициативу Инашвили и ее коллег: "Это просто постыдно! Приближается 8 августа (годовщина начала войны-2008), и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую (обращение). Нельзя так! Это безответственно, в том числе перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии". Михаил Сарджвеладзе не исключил, что за этим письмом стоят "меркантильные интересы" подписантов. То есть якобы их финансирует Кремль, а "патриоты" – "мягкая сила России".

Представители другой оппозиции Грузии считают, что письмо Инашвили отражает "пророссийские настроения" "Грузинской мечты". Об этом, в частности, сказал Гиоргий Нониашвили из партии "Европейская Грузия". Хотя доказать эти настроения оппозиционеры, особенно из числа сторонников Саакашвили, не могут никоим образом – по всем отчетам Грузия за последние годы весьма сблизилась с Западом. Несмотря на регулярную критику из Вашингтона и Брюсселя по разным вопросам, "Грузинская мечта" твердо настроена на интеграцию в ЕС и НАТО. Те же опросы американского института показали, что в среднем 80% граждан Грузии хотят в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

Сейчас в Грузии проводятся беспрецедентные по численности участников – 15 стран – маневры НАТО. В 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС. Однако Ирма Инашвили отступать не намерена. По ее словам, раз власти Грузии забыли о настоящих интересах страны, которые отражены и в нормализации отношений с Москвой, за дело пришлось взяться "Альянсу патриотов".

В интервью грузинским журналистам, комментируя собственное обращение к Владимиру Путину, Ирма Инашвили сказала, что без отношений с Россией страна оказалась "на грани серьезных вызовов и рисков". "Поэтому под письмом подписались и те, кто хорошо знают цену мира, кто видел войну, – сказала Инашвили. – Нужна приемлемая для Грузии и России платформа. Нет альтернативы диалогу. А ожидания, что НАТО нас примет, утопичны". Она заявила, что готова поехать в Москву на переговоры, в том числе по вопросам Абхазии и Южной Осетии.

Близкий к "Альянсу патриотов" источник газеты ВЗГЛЯД отметил, что "было бы неплохо, если бы на эту инициативу откликнулись в российских политических кругах для возобновления тех контактов, которые были установлены между этой партией и, например, депутатами Госдумы России несколько лет назад, когда Инашвили была вице-спикером парламента Грузии, а ее однопартийцы нередко посещали Москву". "Сейчас по разным причинам в этих контактах пауза. Не будем вдаваться в детали, посмотрим, какой резонанс вызовет обращение Инашвили в Москве", – отметил источник. По его словам, инициатива "патриотов" связана с тем, что на деле власти Грузии ничего не предпринимают для нормализации отношений с Россией.

По словам источника, "в "Альянсе патриотов" уверены, что обращаться к властям Грузии смысла нет никакого – "Грузинская мечта" открыто говорит, что будет действовать только по подсказкам США и рубит на корню все инициативы "патриотов". "А вот Путин мог бы содействовать в возобновлении контактов "патриотов" с представителями Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ, а также в организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов".

2 октября в Грузии состоятся местные выборы. Возможно, процент, который наберут "патриоты", будет лучшим ответом на то, сколько граждан Грузии разделяют эту позицию.

Грузинский аналитик Сосо Цинцадзе в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что "не стал бы делать акцент на том, что среди подписантов много военных – они бывшие и давно ушли в политику. Я думаю, что патриоты решили разыграть "российскую карту" перед местными выборами. Они за счет таких заявлений напоминают о себе. Они понимают, что многие в Грузии за нормализацию с Россией. Но подчеркну: нормализация не означает, что здесь хотят стать российской губернией", – сказал он.

По словам эксперта, основой для переговоров между Тбилиси и Москвой по-прежнему будет формат спецпреда премьера Грузии Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина. Уже девять лет в этом формате обсуждают экономические и гуманитарные отношения, и эта площадка не раз доказывала эффективность. "Альянс патриотов" не заменит эту площадку", – сказал Сосо Цинцадзе.

Это же подтверждают и источники в грузинских властных эшелонах – переговоры с Россией будут вестись в формате "Абашидзе – Карасин". Он образовался сразу же после смены властей Грузии в 2012 году и, по словам источников, "неоднократно подтверждал свою эффективность – в том числе цифрами. При Саакашвили на то же грузинское вино Россия наложила эмбарго, а сейчас оно свободно реализуется в России". Абашидзе и Карасин традиционно встречаются в Праге. Новый раунд ожидается осенью.

Дмитрий Александров, Тбилиси