Войти
Военно-промышленный курьер

Израиль вновь пугает ООН Ираном, предлагая американские меры воздействия

339
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Иран через 10 недель сможет добиться прорыва в разработке ядерного оружия, заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц на встрече с дипломатами государств, состоящих в СБ ООН.

«Иран нарушил все условия, прописанные в Совместном всеобъемлющем плане действий, и он отстоит только примерно на 10 недель от получения оружейных материалов необходимых для ядерного оружия», - цитирует издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на встрече, на которой также присутствовал глава МИД Израиля Яир Лапид.

«Поэтому есть время действовать. Мир должен ввести экономические санкции и предпринять оперативные действия против Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР - ИФ) Ирана», - добавил он.

Также на встрече, говорит Интерфакс, была затронута тема атаки на танкер Mercer Street, в организации которой Израиль ранее обвинил Иран. Ганц отметил, что за использование в регионе беспилотников-самоубийц ответственность несет командующий силами беспилотников ВВС КСИР Сейед Ара Джани.

«Ара Джани - глава беспилотных систем ВВС КСИР, которые нанесли удар по Mercer Street. Он обеспечивает снабжение, тренировки, планирование и он ответственен за многие акты террора в регионе», - подчеркнул Ганц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Израиль
Иран
США
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
31.08.2020
Летающая смерть
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
15.05.2018
Иран против Израиля: война на чужих полях
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы