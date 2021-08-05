Израиль вновь пугает ООН Ираном, предлагая американские меры воздействия

Иран через 10 недель сможет добиться прорыва в разработке ядерного оружия, заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц на встрече с дипломатами государств, состоящих в СБ ООН.

«Иран нарушил все условия, прописанные в Совместном всеобъемлющем плане действий, и он отстоит только примерно на 10 недель от получения оружейных материалов необходимых для ядерного оружия», - цитирует издание «Джерузалем пост» слова министра, сказанные на встрече, на которой также присутствовал глава МИД Израиля Яир Лапид.

«Поэтому есть время действовать. Мир должен ввести экономические санкции и предпринять оперативные действия против Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР - ИФ) Ирана», - добавил он.

Также на встрече, говорит Интерфакс, была затронута тема атаки на танкер Mercer Street, в организации которой Израиль ранее обвинил Иран. Ганц отметил, что за использование в регионе беспилотников-самоубийц ответственность несет командующий силами беспилотников ВВС КСИР Сейед Ара Джани.

«Ара Джани - глава беспилотных систем ВВС КСИР, которые нанесли удар по Mercer Street. Он обеспечивает снабжение, тренировки, планирование и он ответственен за многие акты террора в регионе», - подчеркнул Ганц.