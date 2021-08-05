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Интерфакс-АВН

Масштабная командно-штабная тренировка стартовала на Северном флоте

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море.
Источник изображения: © РИА Новости / The Norwegian Armed Forces

Задействовано свыше 30 кораблей и подлодок и 10 тыс. военнослужащих

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Более 30 кораблей и подлодок и 10 тысяч военнослужащих задействовано в командно-штабной тренировке Северного флота, стартовавшей в среду, сообщили в пресс-службе флота.

"Практическая часть тренировки продлится в течение нескольких дней. Всего в тренировке задействовано более 10 тысяч личного состава, 70 единиц бронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, тренировка пройдет под руководством командующего Северным флотом. На различных этапах будут задействованы соединения армейского корпуса, подразделения морской пехоты, военные инженеры, береговые и ракетно-артиллерийские войска, соединения армии ВВС и ПВО Северного флота, корабли, подводные лодки и суда обеспечения, решающие задачи межфлотского перехода после участия в Главном военно-морском параде, корабли Кольской флотилии разнородных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота.

"В ходе тренировки будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения задач по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого она "позволит командованию флота оценить степень подготовки войск (сил) Северного флота к участию в масштабных стратегических учениях, запланированных на осень 2021 года".

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Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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