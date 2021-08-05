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Российская газета

Владимиру Путину рассказали о работе российских АЭС

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Алексей Лихачев рассказал президенту о проектах "Росатома" по развитию Северного морского пути.
Алексей Лихачев рассказал президенту о проектах "Росатома" по развитию Северного морского пути.
Источник изображения: Алексей Никольский / пресс-служба президена РФ / ТАСС

Атомные станции в России выработали рекордное количество электроэнергии в этом году. Об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. В закрытом режиме также обсуждалась тема развития отечественного ядерного оружейного комплекса.

В прошлом году АЭС в России выработали 215,7 млрд кВт.ч электроэнергии. "Это превышение советского максимума, когда и Армения, и Украина, и Литва входили в состав Советского Союза, мы превысили это достижение", - рассказал Лихачев. Он отметил, что при этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне. "Год от года улучшаются показатели устойчивости, положительная динамика по радиационной безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности. И прошлый год был самым успешным за историю отрасли с точки зрения охраны труда, это было особенно важно в сложный ковидный год", - сказал Лихачев. По его словам, по итогам 2021 года АЭС в России могут выработать уже 220 млрд кВт. "И с точки зрения той же выработки электроэнергии идем еще на семь процентов выше прошлого года. Так что будем в этом году, надеюсь, на рекордном уровне", - сказал глава компании.

"Росатом" ставит целью по итогам 2021 года получить выручку в 1,5 триллиона рублей в рамках своих открытых проектов. "При этом в большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 миллиардов рублей собственно корпоративных инвестиций", - добавил Лихачев.

Отдельно глава госкорпорации подчеркнул, что чуть больше 18 процентов - рост выручки по новым продуктам. Речь идет о ядерной медицине, экологических проектах, Северном морском пути, ветрогенерации. "Зарубежные заказы подросли?" - спросил Путин. "И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по зарубежным проектам, это очень важно. Несмотря на то что, конечно, мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное давление", - ответил Лихачев. Он уточнил, что почти 8 процентов - среднегодовой рост выручки зарубежной.

Президент также поинтересовался, в каком состоянии сейчас находится атомный ледокольный флот. "В образцовом", - ответил Лихачев. "Хочу сказать, что не просто атомный ледокольный флот, вообще все проекты на Северном морском пути развиваются, может быть, даже более высокими темпами, чем мы планировали", - добавил он.

По итогам 2021 года АЭС России могут в совокупности выработать рекордные 220 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

По словам Лихачева, "известные события в Суэцком канале" и вообще рост мировой торговли, несмотря на все сложности, говорят о необходимости альтернативных путей перевозки грузов по воде. В связи с этим "Росатом" предлагает создать большой транспортный контейнерный коридор на базе Северного морского пути. "С одной стороны, мы будем использовать всю инфраструктуру СМП, уже созданную, мы уже на нее тратим деньги - и государственные деньги, и госкорпораций. С другой стороны, это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономического позиционирования как госкорпорации "Росатом", так и всей нашей страны", - рассказал он.

Лихачев также отметил, что развитие проекта по созданию транспортного контейнерного коридора на Северном морском пути потребует соответствующего ледокольного обеспечения. "Мы в этом смысле видим определенные возможные дефициты в ледокольном сопровождении, подготовили соответствующие предложения, вам сегодня представим", - сказал он. "Хорошо", - отреагировал президент.

На встрече обсуждался и вопрос диверсификации в сфере ОПК. По словам Лихачева, "Рос­атом" вложит около 100 млрд рублей до 2030 г. в программу по диверсификации. Он надеется, что компания в 2021 году достигнет доли в 44 процентов выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения.

Тему развития ядерно-оружейного комплекса Путин предложил обсудить в закрытом режиме. "Мы с вами поговорим с глазу на глаз", - сказал президент.


Айсель Герейханова

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