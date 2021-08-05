Борисов заявил, что и.о. главы "Калашникова" помог обеспечить будущее российского ОПК

Вице-премьер отметил, что под руководством Владимира Лепина были начаты и доведены до госиспытаний тяжелая огнеметная система ТОС-2 и инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора Группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Лепин смог обеспечить будущее оборонно-промышленного комплекса РФ, доведя до государственных испытаний ряд новейших образцов вооружения и военной техники. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС вице-премьер Юрий Борисов.

"Владимир Лепин прекрасно знает оружейную отрасль: от производства патронов, боеприпасов, стрелкового оружия до реактивных систем залпового огня. Под его руководством на "Сплаве" начаты и доведены до госиспытаний тяжелая огнеметная система ТОС-2 и инженерная система дистанционного минирования "Земледелие", за которыми в буквальном смысле будущее отечественной оборонной промышленности", - сказал Борисов.

По его словам, в ходе работы в ОПК Лепин получил практический опыт как управления предприятием, так и разработки техники. "Немаловажно, что он имеет отношение не только к управлению предприятиями и холдингами ОПК, но и к разработке новейших изделий военного назначения", - добавил Борисов.

Ранее в госкорпорации "Ростех" сообщили ТАСС, что исполняющим обязанности гендиректора ГК "Калашников" является Владимир Лепин, а назначение нового главы ГК будет рассмотрено на заседании совета директоров 10 августа. В "Калашникове" подтвердили, что Лепин исполняет обязанности генерального директора.