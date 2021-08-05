Войти
Российская газета

Подражая ТОС-2: огнеметную систему "Жара" разработали на Украине

393
0
0
Украинский бронетранспортер "Дозор-Б"
Украинский бронетранспортер "Дозор-Б".
Источник изображения: rg.ru

Многострадальный украинский бронеавтомобиль "Дозор-Б", попытки наладить производство которого сопровождались многочисленными скандалами, решили использовать в новом качестве.

На его базе в Харьковском конструкторском бюро машиностроения создана легкая огнеметная самоходная система "Спека" ("Жара"), сообщает издание Defense Express.

В реализации этого проекта также приняли участие "Шепетовский ремонтный завод", который изготовил пусковую установку, и разработчик боеприпасов - киевская холдинговая компания "Артем".

На грузовой платформе броневика смонтирован пакет с десятью направляющими, предназначенными для запуска 122-мм термобарических снарядов РС-122ТБ, которые, по данным Ukrainian Military Pages, могут поражать цели на дистанции 7000 метров. Длина снаряда - 1450 мм, двигателя - 795 мм. Масса боевой части - 11,5 кг.

Их предназначением является комбинированное поражение живой силы на открытой местности и в укрытиях различного типа, а также вывод из строя небронированной и легкобронированной техники, а также элементов инфраструктуры.

Конструкторы расхваливают свое детище, упирая на его высокую мобильность. Пусковая установка прячется внутри корпуса, и на марше его трудно отличить от обычной бронемашины. Правда, как оказывается, пока проведено испытание только боевой части, а двигатель для снаряда только создается, и окончание работ запланировано лишь на конец года.

Утверждается, что украинские военные проявили заинтересованность в этом образце вооружения. По тексту можно понять, что все делается с оглядкой на российские тяжелые огнеметные системы, в том числе ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.

Ожидается, что эта установка на базе "Дозор-Б" будет продемонстрирована в Киеве во время празднования Дня независимости.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
Похожие новости
23.10.2020
Супертанк новой Украине без Советского Союза не по зубам
23.12.2019
Танковый спор: украинский журналист ответил Путину
27.05.2014
Объединение с Россией или смерть
23.12.2013
Десятка лучших бронетранспортеров по версии Army Technology
30.07.2010
"БРОНЯ" для Египта
27.09.2007
МО Таиланда представило на рассмотрение правительства контракт на закупку украинских БТР-3Е1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы