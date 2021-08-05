Подражая ТОС-2: огнеметную систему "Жара" разработали на Украине

Многострадальный украинский бронеавтомобиль "Дозор-Б", попытки наладить производство которого сопровождались многочисленными скандалами, решили использовать в новом качестве.

На его базе в Харьковском конструкторском бюро машиностроения создана легкая огнеметная самоходная система "Спека" ("Жара"), сообщает издание Defense Express.

В реализации этого проекта также приняли участие "Шепетовский ремонтный завод", который изготовил пусковую установку, и разработчик боеприпасов - киевская холдинговая компания "Артем".

На грузовой платформе броневика смонтирован пакет с десятью направляющими, предназначенными для запуска 122-мм термобарических снарядов РС-122ТБ, которые, по данным Ukrainian Military Pages, могут поражать цели на дистанции 7000 метров. Длина снаряда - 1450 мм, двигателя - 795 мм. Масса боевой части - 11,5 кг.

Их предназначением является комбинированное поражение живой силы на открытой местности и в укрытиях различного типа, а также вывод из строя небронированной и легкобронированной техники, а также элементов инфраструктуры.

Конструкторы расхваливают свое детище, упирая на его высокую мобильность. Пусковая установка прячется внутри корпуса, и на марше его трудно отличить от обычной бронемашины. Правда, как оказывается, пока проведено испытание только боевой части, а двигатель для снаряда только создается, и окончание работ запланировано лишь на конец года.

Утверждается, что украинские военные проявили заинтересованность в этом образце вооружения. По тексту можно понять, что все делается с оглядкой на российские тяжелые огнеметные системы, в том числе ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.

Ожидается, что эта установка на базе "Дозор-Б" будет продемонстрирована в Киеве во время празднования Дня независимости.

Алексей Брусилов