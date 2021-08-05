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WarSpot

«Тайфун» подружили с «Метеором»

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкие ВВС тестируют новые ракеты класса «воздух-воздух». Вчера, 3 августа, пресс-служба бундесвера сообщила о том, что истребители Eurofighter Typhoon испытывают ракеты Meteor.

В рамках испытаний два истребителя ВВС Германии совершили полёты с новыми ракетами, чтобы изучить, как они влияют на характеристики полёта и расход топлива. Кроме того, тестируется новое программное обеспечение, расширяющее номенклатуру боеприпасов для истребителей Eurofighter Typhoon. Тестовые полёты продлятся до конца лета, после чего командование примет окончательное решение о вооружении истребителей новыми боеприпасами.

Typhoon испытывает ракеты Meteor

«Сопротивление воздуха практически не отличается от, например, AMRAAM, так как параметры Meteor с длиной почти 3,70 м и весом около 180 кг аналогичны параметрам AMRAAM. Но нам нужны точные значения расхода, чтобы точно рассчитать дальность полёта и максимальное время полёта с боевой нагрузкой», — рассказал пилот истребителя Typhoon майор Михаэль Круз.

MBDA Meteor — управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что позволяет поддерживать высокую скорость полёта на всей траектории. Ракета Meteor разрабатывается MBDA с 1997 года для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность полёта ракеты составляет свыше 100 км. Первыми MBDA Meteor приняли на вооружение ВВС Швеции (в 2016 году).

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