В Волгоградской области на полигоне Прудобой начались российско-индийские учения "Индра-2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия международного учения "Индра-2021" состоялась на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"На полигоне Прудбой состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского учения сухопутных войск "Индра-2021". В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа", - сказал он.

После торжественного подъема государственных флагов и исполнения гимнов состоялся митинг. Командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военнослужащим успешного взаимодействия, а также выразил уверенность в том, что учение "Индра-2021" еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

Учение "Индра-2021" пройдет в Волгоградской области до середины августа. В нем примут участие 250 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, разведывательная рота мотострелкового соединения ЮВО, а также тактическая группа из 250 индийских военнослужащих.

В мероприятиях задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град", бронетранспортеры, беспилотники, штурмовую и армейскую авиацию ЮВО, а также порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.