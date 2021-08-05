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ТАСС

Китай успешно запустил два малых телекоммуникационных спутника Beta

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Запуск CZ-6
Запуск CZ-6.
Источник изображения: CASC

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Китай в среду успешно вывел на орбиту два малых телекоммуникационных спутник Beta, предназначенных для предоставления мультимедийных услуг. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 19:01 по местному времени (14:01 мск) при помощи ракеты CZ-6 ("Чанчжэн-6") с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 382-м для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению CASC, в текущем году КНР осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд. В июле Китай выводил космические аппараты на орбиту шесть раз.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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