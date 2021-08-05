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ТАСС

Десантники стали победителями всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо"

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Эльбрусское кольцо
Соревнования по спортивному ориентированию Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Участники в ходе основного этапа соревнований совершили 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) стала победителем всеармейского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр 2021 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие подразделения ВДВ показали лучшие результаты - за выполнение 15 специальных задач команда набрала 12 772 балла, опередив ближайшего соперника - команду Росгвардии - на 151 балл. Третье место заняло подразделение ЮВО, набрав 12 400 баллов. Четвертое место у команды Федеральной службы охраны - 11 845 баллов", - говорится в сообщении.

В ходе основного этапа участники соревнований совершили 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус. За шесть суток горные стрелки преодолели семь перевалов, шесть ледников, два ледовых плато, пять горных рек. В пресс-службе отметили, что команда ВДВ, ставшая лучшим высокогорным подразделением в России, примет участие в международном этапе "Эльбрусского кольца", который пройдет с 22 августа по 4 сентября.

Команду Росгвардии, ставшую второй по итогам соревнований, с успехом поздравил начальник управления войск специального назначения главного управления сил специального назначения Росгвардии Владимир Спиридонов. "Военнослужащие достойно выполнили нормативы состязаний, преодолели все препятствия в сложных природных условиях, получили бесценный опыт, который, безусловно, пригодится при выполнении профессиональных задач", - процитировали его слова в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Этап международного конкурса Армейских международных игр 2021 года на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо - 2021" проходил в Кабардино-Балкарии на базе центра горной подготовки и выживания "Терскол". В соревнованиях приняли участие более 150 военнослужащих высокогорных подразделений силовых ведомств РФ в составе девяти команд.

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