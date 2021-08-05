В КНР заявили о превосходстве ЗРК С-500 над китайскими аналогами

Российская зенитная ракетная система С-500 существенно превосходит китайские аналоги, пишет издание The Paper.

По словам автора материала Линь Сэнь, в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19. Эти комплексы созданы с учетом последних достижений Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны, добавил обозреватель.

«Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны», — подчеркнул он.

Автор статьи убежден, что властям КНР следует серьезно задуматься о приобретении данной системы, если она будут выпущена на продажу.

20 июля в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр российские военные провели испытательные стрельбы ЗРК С-500. Стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО. В ведомстве указали, что по завершении полного цикла испытаний предусмотрена поставка первых С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство.

Кроме того, в начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году.

Одна из позиций для испытаний системы С-500 создана на полигоне ПВО Капустин Яр в Астраханской области. В 2018 году во время учений там был замечен один из ее компонентов — радар-обнаружитель «Енисей». По мощности он превосходит РЛС С-400 и способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до 2 тыс. км.