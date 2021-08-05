Войти
Известия.ru

В КНР заявили о превосходстве ЗРК С-500 над китайскими аналогами

365
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Российская зенитная ракетная система С-500 существенно превосходит китайские аналоги, пишет издание The Paper.

По словам автора материала Линь Сэнь, в Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19. Эти комплексы созданы с учетом последних достижений Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны, добавил обозреватель.

«Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны», — подчеркнул он.

Автор статьи убежден, что властям КНР следует серьезно задуматься о приобретении данной системы, если она будут выпущена на продажу.

20 июля в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр российские военные провели испытательные стрельбы ЗРК С-500. Стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО. В ведомстве указали, что по завершении полного цикла испытаний предусмотрена поставка первых С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.


С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство.

Кроме того, в начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году.

Одна из позиций для испытаний системы С-500 создана на полигоне ПВО Капустин Яр в Астраханской области. В 2018 году во время учений там был замечен один из ее компонентов — радар-обнаружитель «Енисей». По мощности он превосходит РЛС С-400 и способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до 2 тыс. км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
HQ-9
С-400 Триумф
С-500
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
07.07.2021
Блеф или реальная угроза: почему россияне принялись размахивать «Кинжалом» (Апостроф, Украина)
29.06.2021
"Вам придётся работать с этой техникой": Путин рассказал о перспективном вооружении
27.05.2021
Огонь «Прометея»: в РФ завершаются испытания ЗРК С-500
04.02.2019
Андрей Кокошин: договариваться с США по ракетам без учета Китая нельзя
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы