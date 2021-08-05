Путин обсудил развитие оружейного комплекса с главой Росатома

Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Президенту рассказали, что зарубежные заказы госкорпорации продолжают расти, несмотря на пандемию. Кроме того, в этом году компания рассчитывают нарастить выручку по новым продуктам на 18%.

"В большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 миллиардов рублей собственно корпоративных инвестиций", - также добавил Лихачев.

Путин в свою очередь предложил поговорить про развитие ядерного оружейного комплекса "с глазу на глаз".

Айсель Герейханова