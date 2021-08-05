Войти
Российская газета

Путин обсудил развитие оружейного комплекса с главой Росатома

330
0
0
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. Президенту рассказали, что зарубежные заказы госкорпорации продолжают расти, несмотря на пандемию. Кроме того, в этом году компания рассчитывают нарастить выручку по новым продуктам на 18%.

"В большей степени растут инвестиции собственные. Я надеюсь, что по итогам года мы превысим 400 миллиардов рублей собственно корпоративных инвестиций", - также добавил Лихачев.

Путин в свою очередь предложил поговорить про развитие ядерного оружейного комплекса "с глазу на глаз".


Айсель Герейханова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
12.03.2021
Al Jazeera (Катар): Эрдоган и Путин приступили к третьему этапу строительства. Станет ли Турция ядерным государством благодаря заводу в Аккую?
05.09.2019
Nature (Великобритания): как ученые-ядерщики расследуют таинственный взрыв в России
23.08.2019
США увязали ЧП под Северодвинском с разработками в России нового ядерного оружия
02.11.2016
Как остановить обезумевшую ядерную пушку Путина (Newsweek, США)
09.12.2015
Ковальчук: "Развивая ядерные технологии, РФ создала базу для атомно-космического прорыва"
07.03.2012
Качество оружия лежит в основе многих побед
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы