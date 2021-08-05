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Российская газета

Долгий путь: полноценные БТР в Китае начали выпускать лишь в 90-е годы

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Источник изображения: rg.ru

Во второй половине 50-х годов китайской Народно-освободительной армии передали из Советского Союза около 200 бронетранспортеров БТР-40 и БТР-152, получивших местное обозначение Type 55 и Type 56.

С учетом опыта их эксплуатации в начале 60-х было решено разработать собственную машину. Появившийся трехосный Type 64, он же WZ 521 во многом повторял технические решения советского БТР-152. По некоторым данным, в качестве базы послужил вездеход Jiefang CA-30 - клон знаменитого ЗиЛ -157К.

Несколько выпущенных образцов проходили испытания, но их так и не удалось быстро довести до серийного производства. По своим характеристикам они уже не могли считаться современными и годились лишь для выполнения полицейских задач.

В это время в СССР в мотострелковых войсках и морской пехоте уже служили четырехосные БТР-60, обладавшие высокой проходимостью, способные вплавь преодолевать водные преграды. В варианте ПБ они имели достаточно мощное вооружение: 14,5-мм и 7,62-мм башенные пулеметы.

Неудивительно, что в Поднебесной попытались создать что-то похожее. Разработанный в начале 70-х годов бронетранспортер WZ 522 имел колесную формулу 8х8. В его конструкции широко применялись агрегаты автомобилей иностранного производства.

Двигатель первоначально размещался в передней части корпуса, но он не устраивал военных по мощности, и позже более совершенный мотор перенесли уже за отделение управления.

Десантный отсек в ранней версии был рассчитан на восемь пехотинцев, затем его удлинили, что позволило разместить еще двух бойцов.

Посадка и высадка осуществлялась через большой люк в корме. Судя по фотографиям, БТР не имел ни водометов, ни гребных винтов и мог форсировать водоемы лишь за счет вращения колес, причем двигался очень медленно.

Для поражения наземных и воздушных целей использовался 12,7-мм пулемет Type 54, производившийся по лицензии ДШК.

Из-за многочисленных дефектов было изготовлено лишь несколько машин, три из которых находятся в музеях.

Выпуск же первых серийных БТР в Китае удалось наладить лишь в следующем десятилетии. На параде в Пекине в 1984 году впервые продемонстрировали WZ 523 (6х6) с бензиновым двигателем мощностью 165 л.с.

В 1994 году началось серийное производство очень похожего на французский VAВ Type 92 (WZ 551), который изготовили большой серией и поставляли на экспорт.

В настоящее время части НОАК оснащаются современной колесной боевой машиной пехоты ZBL-08. Сообщалось, что такая техника примет участие в российско-китайских учениях "Сибу/Взаимодействие-2021".


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Россия
Франция
Продукция
БТР-60
Проекты
Военные учения
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