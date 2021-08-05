Владислав Приходченко: перед учениями «Запад-2021» технику проверят военные прокуроры

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС – Московский городской военный прокурор Владислав Приходченко рассказал «Интерфаксу» о проблемах мелкого взяточничества, преступных схемах в военкоматах и проверках прокуроров перед учениями «Запад-2021»

- Владислав Владимирович, как оцениваете текущее положение дел с преступностью в поднадзорных войсках? По каким направлениям есть положительные результаты, а где еще надо поработать правоохранительным органам и командирам?

- К сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день уровень преступности в поднадзорных войсках остается высоким. В первую очередь это связано с ростом мелкого взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями и их превышений.

Рост коррупционной преступности отмечен среди гражданского персонала, особенно военных комиссариатов. В минувшем полугодии в ряде военкоматов Москвы и Московской области вновь выявлены преступные схемы незаконного освобождения граждан от военной службы по призыву.

В отношении должностных лиц, обвиненных во взятках, расследуются уголовные дела.

В несколько раз увеличился размер причиненного государству ущерба. В значительной степени такая динамика обусловлена расследованием уголовных дел в отношении должностных лиц военных представительств Минобороны России.

Треть всех учтенных преступлений совершена «контрактниками», в связи с чем эта категория лиц оказывает доминирующее влияние на криминогенную обстановку.

- А как обстоят дела с нарушением прав военнослужащих и их семей? Много ли их?

- Как и прежде, мы активно реализовываем правозащитный потенциал, направленный на соблюдение конституционных прав и социальных гарантий военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и других граждан, в том числе при рассмотрении и разрешении обращений и личном приеме. По результатам проведенных прокурорами проверок восстановлены нарушенные права свыше 6,6 тыс. военнослужащих и других граждан, государству возмещен ущерб на сумму более 127 млн. рублей.

Особое внимание уделяем аварийным объектам недвижимости, подлежащим сносу, которые захламляют территории и представляют опасность для населения, в том числе военнослужащих.

Могу привести конкретные примеры. Так, в результате принятых военными прокурорами мер реагирования расселено пять жилдомов в Сергиевом Посаде-6, которые подлежат сносу.

Кроме того, решением суда удовлетворен иск военного прокурора Балашихинского гарнизона о приостановлении эксплуатации здания казармы одной из воинских частей, построенного в 1940 году и пришедшего в аварийное состояние. Военнослужащие переселены в другое помещение, вокруг казармы установлено защитное ограждение.

Или вот другая сфера - защита экономических интересов государства при поставке в войска электроэнергии. Так, при расчетах с ПАО «Мосэнергосбыт» за электроэнергию, поставленную в 2017-2018 гг. по госконтракту с Минобороны России, должностные лица ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России не приняли мер к исключению стоимости электроснабжения ряда коммерческих организаций, которые были подключены через общий с военным объектом технологический ввод, но имели при этом прямые договоры с поставщиком электроэнергии. Переплата Минобороны России за услуги энергоснабжения превысила 20 млн. рублей. В результате принятых военными прокурорами мер ущерб, причиненный государству, полностью возмещен.

- Вернемся к сфере криминала. В последний период складывается впечатление о затухании борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в армии. Ушло в историю громкое дело «Оборонсервиса», нет новых сообщений о хищениях в войсках. Или все-таки эти дела еще могут «выстрелить»?

- Конечно, нет, борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. В первом полугодии в этой сфере выявлено свыше 1,4 тыс. нарушений закона, отменено 82 незаконных правовых акта, о недопустимости нарушения закона предостережены 133 должностных лица, возбуждено 27 административных производств, к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Благодаря работе наших прокуроров государству возмещен материальный ущерб на сумму более 23 млн. рублей.

Особое внимание уделялось законности расходования подрядными организациями бюджетных средств, выделенных для строительства объектов Минобороны России. Взаимодействие с органами безопасности в войсках и территориальными правоохранительными органами позволило добиться значительных результатов по данному направлению.

Так, 231 военной прокуратурой гарнизона выявлено хищение лицами из числа управленческого состава АО «Реммагистраль» почти 240 млн. руб., выделенных Минобороны России на строительство парка техники и вооружения в одной из воинских частей. По данному факту УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено и расследуется уголовное дело.

В связи с передачей в июне 2015 г. представителем ООО «Монолитинвест» взятки 500 тыс. рублей сотруднику ТУ ФКП «УЗКС» ( «Управление заказчика капитального строительства») МО РФ за подписание последним актов приемки выполненных работ по строительству одного из центров беспилотных летательных аппаратов военной прокуратурой Балашихинского гарнизона в отношении упомянутого ООО возбуждено дело об административном правонарушении. Решением суда на компанию наложен административный штраф в размере 500 тыс. рублей.

Хочу отметить, что в целях предупреждения преступлений военные прокуроры в поднадзорных объектах регулярно проводятся мероприятия правового просвещения и правового информирования.

- Владислав Владимирович, удалось ли переломить ситуацию с применением насилия в армии, как обстоят дела с неуставными проявлениями? Исчезла ли полностью беда армии прошлых лет – «дедовщина»?

- Позитивным итогом окончания прошлого года стало существенное сокращение случаев рукоприкладства и нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Однако в текущем году в воинских коллективах вновь произошел рост числа указанных правонарушений. Вместе с тем стоит отметить, что данные преступления составляют всего лишь 6 % от общего количества учтенных. Наибольшую склонность к таким деяниям проявили солдаты и сержанты, проходящие военную службу по призыву.

- А какова ситуация с офицерской преступностью?

- Здесь также отмечен ряд негативных тенденций: увеличилось количество совершаемых ими мошенничеств, должностных преступлений, а также мелкого взяточничества.

Так, за совершение шести эпизодов мелкого взяточничества осужден начальник отделения медицинской роты одной из воинских частей, дислоцированных в Московской области. Деньги он получал за выдачу заведомо ложных заключений о временном освобождении четырех военнослужащих от исполнения должностных обязанностей.

- Как ваши подчиненные сотрудничают с военной полицией, пересекается ли ваша деятельность с их работой? Насколько полезным, на ваш взгляд, оказался этот относительно новый институт для поддержания правопорядка в войсках?

Хочу пояснить, что военная полиция прежде всего создана для обеспечения законности, поддержания правопорядка и дисциплины в воинских коллективах, что было обусловлено происходящими в войсках процессами. Данное подразделение призвано следить за войсковым порядком, правилами ношения военного обмундирования, обеспечения участия в патрулировании как на территории воинской части, так и за ее пределами, охраны военных объектов и др.

Одной из обязанностей органов военной полиции, которая «соприкасается» и с нашей деятельностью, является выполнение ими функций органов дознания, в том числе, по выявлению преступлений в воинских частях. Так, в прошедшем полугодии ими выявлены факты неуставных правил взаимоотношений и самовольного оставления части.

Военная полиция играет важную роль в укреплении правопорядка в воинских частях, обеспечивает не только законность, дисциплину, но и противодействует преступности в Вооруженных Силах.

- Владислав Владимирович, в сентябре, то есть очень скоро, в стране пройдут выборы в законодательные органы власти – как на федеральном уровне, так и в регионах. Ваши подчиненные задействованы в этом?

- Безусловно. В связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы VIII созыва военным прокурорам поручено проверить соблюдение командованием требований по представлению в избирательные комиссии сведений об избирателях, а также антитеррористическую и противопожарную защищенность мест голосования, находящихся в военных городках.

Что касается других актуальных задач на ближайшее время, то это, конечно же, стратегические командно-штабные учения «Запад-2021», намеченные на 10-16 сентября. Подчиненным военным прокурорам гарнизонов поручено проверить техническое состояние вооружения и военной техники, убывающих на учения в Республику Беларусь.

Кроме того, в преддверии начала отопительного сезона внимание прокуроров обращено на состояние законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Актуальными остаются вопросы поддержания объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства в надлежащем состоянии, проведения своевременного технического обслуживания и текущего ремонта.

Также определены дополнительные меры по повышению эффективности противодействия коррупционной преступности в войсках и надзора в сфере гособоронзаказа, сохранности госсобственности, за соблюдением разумного срока уголовного судопроизводства, защите экономических интересов государства, в том числе в арбитражном процессе.

Как всегда, в повестке дня - предупреждение экстремистских проявлений в воинских коллективах и образовательных организациях, противодействие распространению в информационно-телекоммуникационных сетях противоправной информации.