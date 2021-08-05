Ростех укомплектовал дизель-газотурбинными агрегатами "адмиральский" фрегат

ЦАМТО, 4 августа. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила Судостроительному заводу "Северная верфь" очередной дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р, заменивший зарубежные аналоги на российских фрегатах.

Энергетическая установка предназначена для фрегата "адмиральской" серии "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

М55Р – первый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат, созданный ОДК для фрегатов "адмиральской" серии проекта 22350 по программе импортозамещения. Мощность энергетической установки составляет 27,5 тыс. л.с. По своим характеристикам она не уступает известным зарубежным аналогам.

"Отгрузка отечественных агрегатов для новейших фрегатов идет по плану. Холдинг ОДК поставил на "Северную верфь" уже четвертый по счету агрегат М55Р. Этому предшествовали обязательные стендовые испытания, в ходе которых каждая энергетическая установка подтверждает качество и надежность. Агрегат предназначен для комплектования третьего серийного фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков". Ранее двигателями нашего производства был оснащен фрегат "Адмирал Головко", – рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Дизель-газотурбинными агрегатами М55Р будут укомплектованы фрегаты "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Главная энергетическая установка каждого корабля состоит из двух агрегатов – правого и левого борта. В состав М55Р входят два двигателя, газотурбинный и дизельный, которые обеспечивают раздельный режим работы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".