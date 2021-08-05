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Российская газета

Владимир Лепин стал и.о. гендиректора концерна "Калашников"

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

В крупнейшем оружейном концерне "Калашников" сменится гендиректор, имя нового руководителя - Владимир Лепин.

Сейчас он исполняет обязанности гендиректора вместо ушедшего по собственному желанию Дмитрия Тарасова, возглавлявшего концерн с сентября 2019 года. Чисто формально решение о смене руководства будет принято на заседании совета директоров 10 августа.

Владимир Лепин - хорошо известный в отечественном оборонно-промышленном комплексе человек. Коллеги считают его отличным конструктором и грамотным управленцем.

Родился он 28 июля 1959 года в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского.

С 2001 года занимал руководящие должности на оборонных предприятиях, таких как Тульский патронный завод, ЦНИИТОЧМАШ, Научно-производственное объединение "Сплав", "Техмаш", в том числе руководил работами по созданию и освоению серийного производства комплекса боеприпасов для стрелкового оружия, был генеральным конструктором по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих.

Известно, что под его руководством "Сплав" нарастил портфель заказов, как внутренних, так и внешних. Показатели выручки предприятия выросли на 6%, прибыли - на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%. Были приняты на вооружение три новых комплекса РСЗО - "Торнадо Г", "Торнадо С" и "Ураган 1М", закончены с положительным результатом ОКР "Тосочка" и "Бронебойщик".

В 2020-2021 годах Владимир Лепин работал заместителем председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех".

Лепин - доктор технических наук, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Показательно, что новое назначение высоко оценил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, с приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере. Шугаев отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества. И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК
ТПЗ ОАО
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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