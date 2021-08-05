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ТАСС

Глава NASA заявил, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Билл Нельсон также поздравил Рогозина и российскую часть экипажа МКС со стыковкой МЛМ "Наука"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждет встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в России.

"Сотрудничество в космосе остается отличительной чертой взаимоотношений США и России, и я не сомневаюсь в том, что наша совместная работа укрепляет связи, которые объединяют наши совместные усилия на протяжении многих лет. С нетерпением жду встречи с вами в России", - говорится в его письме, опубликованном Роскосмосом в среду.

Глава NASA также поздравил Рогозина и российскую часть экипажа МКС со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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