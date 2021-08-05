Elbit Systems разрабатывает 155-мм самоходную гаубицу SIGMA

ЦАМТО, 4 августа. Израильская компания Elbit Systems разрабатывает для Вооруженных сил Израиля новую полностью автоматизированную 155-мм/52 самоходную гаубицу, которая с 2023 года должна заменить 155-мм/39 гусеничные системы M-109.

Как сообщили информационно аналитическому агентству Janes представители компании, новая артиллерийская система, получившая название SIGMA, разрабатывается в рамках программы, инициированной подписанным МО Израиля с Elbit Systems в марте 2019 года контрактом. Она размещена на выбранном ЦАХАЛ автомобильном шасси с колесной формулой 10х10 разработки американской компании Oshkosh Defense.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Министерство обороны Израиля объявило, что по результатам оценки конкурирующих предложений выбрало компанию Elbit Systems подрядчиком разработки и поставки новой самоходной артиллерийской установки для ВС страны.

В марте 2019 года Министерство обороны Израиля и Elbit Systems заключили контракт стоимостью 125 млн. долл. (460 млн. шекелей) на разработку и производство новой полностью автоматизированной самоходной гаубицы для СВ страны. В марте следующего года Elbit Systems Ltd. объявила о подписании ее подразделением Elbit Systems of America дополнения к соглашению, заключенному в 2019 году с МО Израиля. Стоимость нового контракта составила 200 млн. долл.

СГ SIGMA оснащена полностью бронированной кабиной управления с системами защиты от ОМП и кондиционирования воздуха. Расчет установки составляет 2-3 человека.

В кормовой части шасси установлена автоматизированная необитаемая башня со стволом калибра 155-мм/52, оснащенным дульным тормозом и эжектором, зарядной каморой объемом 23 литра, соответствующей требованиям меморандума НАТО по баллистике JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding). Управление башней будет осуществляться дистанционно из кабины управления. Предусмотрен режим ручного заряжания ("режим пониженной производительности").

Система автоматического заряжания обеспечивает установку взрывателя и заряжание снаряда. Затем модульные метательные заряды (UMACS – Uni-Modular Artillery Charge System) с воспламенительной трубкой будут автоматически заряжены через отдельный магазин. По оценке компании, заряды одного размера снижают сложность и вес системы автоматического заряжания, а также упрощают логистику и уменьшают нагрузку на военнослужащих. В башне будут размещены 40 выстрелов, что обеспечит поражение значительного числа целей.

Башня может вращаться на 360 град., диапазон наведения по углу места – до 70 град.

Испытательный образец проходит огневые испытания с 2019 года и, по данным Elbit Systems, к середине 2021 года было произведено несколько сотен выстрелов 155-мм боеприпасами различных типов.

Как ожидается, до официальной сертификации установки и принятия ее на вооружение будет произведено более 6000 выстрелов.

Планируется, что новая артиллерийская система достигнет начальной готовности к боевому применению в 2023 году, а ее производство будет налажено на предприятии Elbit Systems в Йокнеам (на севере Израиля).

Хотя многие страны по-прежнему используют гусеничные 155-мм артиллерийские системы, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа 155-мм колесных артиллерийских установок, которые отличаются лучшей стратегической мобильностью благодаря меньшей массе.

Так, несмотря на то, что SIGMA разрабатывается в соответствии с требованиями ВС Израиля, по заявлению компании Elbit Systems, потенциально она может соответствовать и требованиям ВС Великобритании к мобильной огневой платформе (MFP).

В рамках программы MFP должна быть закуплена гусеничная или колесная система для замены состоящих на вооружении ВС Великобритании гусеничных гаубиц AS90. Elbit Systems UK может предложить на конкурс уже принятую на вооружение ряда государств самоходную гаубицу ATMOS или адаптированную версию новой SIGMA.

Обозреватели Israeldefense.co.il полагают, что SIGMA также сможет участвовать в тендере на поставку 36 ед. 155-мм самоходных гаубиц для СВ Бразилии, где Elbit будет соперничать с французской компанией Nexter, предлагающей свою артиллерийскую систему Caesar.

По данным Janes, компания Elbit Systems поставила более 850 артиллерийских систем, значительная часть которых была выполнена в конфигурациях калибра 155-мм/39/45 и 155-мм/52. Среди этих экспортных поставок большую часть составляют СГ ATMOS калибра 155-мм/52 на шасси с колесной формулой 6х6 и 8х8.

По информации Elbit Systems, СГ ATMOS, выполненная на шасси с колесной формулой 8х8 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), недавно прошла испытания Сухопутных войск США, которые намерены приобрести надежные самоходные гаубицы для замены снимаемых с вооружения самоходных артиллерийских систем M1128 "Страйкер".