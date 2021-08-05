"Ростех" подтвердил перемены в руководстве концерна "Калашников"

Бывший глава Тарасов ушел по собственному желанию

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - В концерне "Калашников" происходит смена руководства, на текущий момент предприятием руководит экс-глава "Техмаша" Владимир Лепин в статусе исполняющего обязанности гендиректора, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Действительно, указанные вопросы будут рассмотрены 10 августа на заседании совета директоров концерна "Калашников". На текущий момент и.о. генерального директора компании является Владимир Лепин - известный в отрасли человек, ученый, производственник, профессиональный управленец. Многие годы он успешно работал на различных предприятиях ОПК в контуре Ростеха", - сообщил представитель госкорпорации в среду.

В свою очередь источник агентства сообщил, что бывший глава "Калашникова" Дмитрий Тарасов ушел по собственному желанию.

"Сейчас компания выходит на новый этап развития. Стоят большие задачи по диверсификации, экспорту, разработке новых образцов военной техники и продукции для гражданского рынка. С этим и связан приход Лепина", - сказал источник.

Как рассказали в "Ростехе", НПО "Сплав" под руководством Лепина ранее нарастил портфель заказов, показатели выручки выросли на 6%, прибыли - на 10%, была увеличена загрузка мощностей на долгосрочный период до 76%.

"Были приняты на вооружение три новых комплекса РСЗО - "Торнадо Г", "Торнадо С" и "Ураган 1М", закончены с положительным результатом ОКР "Тосочка" и "Бронебойщик", - сказал представитель "Ростеха", рассказывая о работе Лепина по линии гособоронзаказа.

"Калашников" утром в среду сообщил, что совет директоров компании рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового, а также "о даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций".