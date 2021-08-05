"Машина с новыми возможностями". Военный эксперт о броневике "Тайфун-ВДВ"

Воздушно-десантные войска получили на снабжение новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ", которым не было аналогов. В эфире радио Sputnik о возможностях новой техники рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Воздушно-десантные войска приняли на снабжение новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин. Вторую партию "Тайфунов" передадут заказчику в следующем году.

До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил возможности новой техники.

"У "Тайфун-ВДВ" – бронированная кабина, защищенность экипажа повышена. И очень мощный двигатель стоит – 350 лошадиных сил. Также увеличена огневая мощь, у "Тайфуна" на вооружении новый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой. Машина может обеспечить экипажу гораздо бо́льшую безопасность, при этом мобильность тоже повышается. Бронеавтомобиль может развивать скорость до 100 километров в час. "Тайфун-ВДВ" – машина нового поколения и с новыми возможностями. Конечно, десантникам нужно будет ее освоить. Но, думаю, это произойдет достаточно быстро, учитывая подготовку и возможности наших Воздушно-десантных войск", – сказал Юрий Кнутов.