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РИА Новости

"Машина с новыми возможностями". Военный эксперт о броневике "Тайфун-ВДВ"

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Бронеавтомобиль К 4386 "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль К 4386 "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ремдизеля"

Воздушно-десантные войска получили на снабжение новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ", которым не было аналогов. В эфире радио Sputnik о возможностях новой техники рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Воздушно-десантные войска приняли на снабжение новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин. Вторую партию "Тайфунов" передадут заказчику в следующем году.

До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил возможности новой техники.

"У "Тайфун-ВДВ" – бронированная кабина, защищенность экипажа повышена. И очень мощный двигатель стоит – 350 лошадиных сил. Также увеличена огневая мощь, у "Тайфуна" на вооружении новый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой. Машина может обеспечить экипажу гораздо бо́льшую безопасность, при этом мобильность тоже повышается. Бронеавтомобиль может развивать скорость до 100 километров в час. "Тайфун-ВДВ" – машина нового поколения и с новыми возможностями. Конечно, десантникам нужно будет ее освоить. Но, думаю, это произойдет достаточно быстро, учитывая подготовку и возможности наших Воздушно-десантных войск", – сказал Юрий Кнутов.
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  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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