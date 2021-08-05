Грузия online (Грузия): США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов «Джавелин»

Из США приходят полные противоречий сообщения о поставках в Грузию новой партии ПТРК «Джавелин». По уверению Пентагона, дальнейшая милитаризация и без того взрывоопасного региона, якобы не приведет к изменению в нем военного баланса. И кроме того, будет способствовать «поддержке внешней политики и нацбезопасности США за счет усиления безопасности Грузии».

Партия американских переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на общую сумму в 30 миллионов долларов будет поставлена в Грузию. Об этом сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Отмечается, что Тбилиси запрашивал у Вашингтона 82 ракеты для ПТРК "Джавелин" и 46 командно-пусковых установок. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. Согласно официальному заявлению, предлагаемая продажа этих систем "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

При этом, с точки зрения Пентагона, она будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе".

Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.