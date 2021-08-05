В Китае высоко оценили систему ПРО С-500 "Прометей"

Новейшие зенитные комплексы, отражающие последние достижения Китая в области противоракетных технологий, и рядом не стояли с С-500. Если появится экспортная версия "Прометея" - надо ее покупать! Такова, если вкратце, суть публикации в китайском издании Paper, где автор не скупится на лестные оценки новой российской техники. Перевод статьи приводит портал "ИноСМИ".

С-500 - комплексная система защиты от различных угроз. Развитие ракетных технологий привело к размытию границы между воздушным и космическим пространством, их интеграция стала тенденцией развития воздушно-космической обороны. Создание интегрированной системы защиты - чрезвычайно сложный процесс, поскольку необходимо объединить на одной платформе различные типы средств обнаружения и поражения целей. Нельзя забывать и про стелс-цели, которые непрерывно прогрессируют.

Создателям "Прометея" удалось и первое, и второе, и третье, пишет военный эксперт Линь Сэнь. С-500 обладает сложной командно-радиолокационной системой, включающей четыре типа РЛС - в том числе новейший радар с АФАР. Все вместе они позволяют засекать баллистические ракеты - основную цель "Прометея" - на расстоянии 2000 километров. Применение сетей, цепочек данных и других технологий защищает радары от повреждений.

Еще одна особенность комплекса - интегрированная модульная структура, позволяющая обмениваться информацией как со стратегическими системами типа СПРН и А-135 "Амур", так и зенитными системами предыдущих поколений С-300 и С-400. В арсенал "Прометея" входят специализированные ракеты для сложных целей - например, 77Н6-Н1 предназначена для борьбы со спутниками на низких орбитах. А 40Н6, 48Н6 и 9М96 из арсенала С-400 способны сбивать баллистические ракеты малой дальности, крылатые ракеты и самолеты в пределах атмосферы.

Несмотря на очевидные успехи китайских технологий в области ПВО-ПРО, новейшие зенитные комплексы Поднебесной: HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, - и рядом не стоят с "Прометеем". Поэтому, если в будущем Россия выпустит экспортную версию С-500, Пекину надо хорошо подумать о ее приобретении, резюмирует Линь Сэнь.

Антон Валагин