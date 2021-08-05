На Украине заявили о планах выйти из соглашения СНГ по исследованию космоса

Украина намерена выйти из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Это в среду, 4 августа, следует из проекта указа президента страны Владимира Зеленского.

«Выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 30 декабря 1991 года в Минске», — приводит «РИА Новости» текст документа.

В пояснительной записке к проекту сказано, что данное соглашение устарело и утратило свое практическое значение. Кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.

28 июля Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран Содружества независимых государств в связи с утратой практического значения.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.

Украина — одна из стран, стоявших у истоков создания содружества в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ.

В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.