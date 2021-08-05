ВДВ получили на снабжение новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"

ЦАМТО, 4 августа. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Вплоть до настоящего времени машин класса "Тайфун-ВДВ" в Воздушно-десантных войсках не имелось, отмечает агентство.

"Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "вторая партия "Тайфунов-ВДВ" должна быть передана заказчику в 2022 году".

Принятие военной техники на снабжение предполагает, что для нее в учебных заведениях Минобороны готовятся кадры по соответствующим специальностям, а в воинских частях уже есть все необходимое для эксплуатации – горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и так далее.

"Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 л.с. и автоматической коробкой передач. Бронемашина развивает скорость до 100 км/чс, запас хода – 1,2 тыс. км.

Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защиту от взрыва шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.

"Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-мм пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях, передает "РИА Новости".