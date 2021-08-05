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ЦАМТО

Завершены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан"

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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2021.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 4 августа. Завершены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан", построенной на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "ОСК").

Экипаж подводной лодки и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей" успешно справились с задачей. Об этом доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

Морская часть заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Магадан" проведена в 2 этапа в морских полигонах Балтийского флота. На первом этапе выполнены задачи вывески и кренования, проведены измерения уровня шума, замеры магнитных полей корабля. На втором этапе испытаний подводная лодка прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания. Проверено функционирование гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, энергетической установки и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки. ДЭПЛ "Магадан" успешно выполнила все запланированные погружения, в том числе глубоководные. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.

ДЭПЛ "Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой степени готовности (91%). Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019 года. Планируется, что ДЭПЛ "Магадан" будет принята в состав Военно-морского флота России приказом главкома ВМФ в ноябре 2021 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Адмиралтейские верфи
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ОСК
Проекты
636.3
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БФ
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