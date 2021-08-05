С 1 по 13 августа в Волгограде проводится XII совместное российско-индийское учение «Индра–2021». Оно предусматривает проведение совместных контртеррористических операций в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций в отношении международных террористических группировок.

На учение привлечено около 250 военнослужащих двух стран. Военнослужащие индийской армии в составе мотострелкового батальона прошли тщательную подготовку в различных точках Индии, чтобы усовершенствовать свои навыки для участия в совместном мероприятии.

Учение «Индра–2021» послужит дальнейшему укреплению взаимного доверия, улучшению взаимодействия между вооруженными силами России и Индии, позволит осуществить обмен передовым опытом между контингентами двух государств и послужит развитию давних дружеских связей между Россией и Индией.