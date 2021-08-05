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Российская газета

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение ВДВ

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Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Воздушно-десантные войска России приняли на снабжение новейшие бронеавтомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля". Аналогов этим машинам в подобном классе нет.

Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник добавил, что эта партия броневиков поступит в войска в ближайшее время. Вторую передадут заказчику в 2022 году.

"РГ" уже писала о том, что на десантируемые безрамные бронированные К-4386 "Тайфун-ВДВ" устанавливают различные системы вооружений, а также оборудование различного предназначения, в том числе и дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров. Стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

"Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода - 1,2 тысячи километров. Для новой машины уже разрабатывают парашютную систему.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Ремдизель
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