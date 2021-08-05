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ТАСС

В Роскосмосе сочли некрасивыми попытки связать перенос запуска Starliner с модулем "Наука"

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Steve Nesius

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал, что на космодроме стояла плохая погода, а "корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за "Науки""

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко назвал некрасивой ситуацию с попыткой связать с российским модулем "Наука" перенос запуска американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) при наличии у аппарата проблем.

"Но вот чего понять не получается, так это попыток NASA и Boeing при наличии серьезных проблем обвинять в переносе российский модуль "Наука". При том, что на космодроме стояла плохая погода, а корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за "Науки". Некрасиво это", - написал Устименко в своем Telegram-канале.

При этом руководитель пресс-службы подчеркнул, что Роскосмос понимает, что в современной космонавтике идет работа с очень сложной техникой. "Проблемы и переносы случаются у всех. Это нормально, ведь в приоритете не скорость, а максимальная безопасность каждого запуска", - добавил он.

На прошлой неделе NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать во вторник, 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

Позже в компании Boeing заявили, что старт Starliner к МКС, запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

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