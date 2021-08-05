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Российская газета

Упал после мойки: названа вероятная причина крушения F-22 ВВС США

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Источник изображения: Wikimedia.org/ Master Sgt. Andy Dunaway

ВВС США обнародовали причины загадочного падения истребителя F-22.

Спустя год после крушения F-22 возле авиабазы Эглин во Флориде названа возможная причина катастрофы. Он разбился из-за "ошибки в техническом обслуживании, допущенной после мойки самолета", - цитирует представителя ВВС США издание Airforce times.

Суть ошибки не раскрывается. Известно лишь, при взлете пилот заметил предупреждение системы управления полетом, но все же решил подняться в воздух. Вскоре после этого летчик начал испытывать трудности с управлением и объявил о чрезвычайной ситуации. Он ждал, пока согласуют план восстановления системы, но в итоге ему пришлось катапультироваться. Пилот выжил, получив незначительные травмы. Летчик был приписан к 43-й истребительной эскадрилье 325-го истребительного крыла.

Ущерб от крушения самолета был оценен в 201 миллион долларов. Почти половина из девяти крупных аварий F-22 в 2020 финансовом году произошла в 325-м истребительном крыле.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Проекты
2020-й год
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