МКС не получила повреждений в результате инцидента при стыковке модуля "Наука"

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что ситуацию оценят специалисты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) не получила повреждений после незапланированного включения двигателей российского модуля "Наука" при стыковке, последствия инцидента оценят специалисты. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Повреждений, наверно, нет. <...> Но каждый такой цикл напряжений, он считается, он учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить. То, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", - сказал он.

Крикалев назвал инцидент во время стыковки модуля "Наука" нештатной ситуацией, которую надо будет разбирать. "Станция - довольно деликатное устройство. Российский сегмент, американский - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено", - пояснил Крикалев.

По его словам, двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля, посчитавшей, что он находится в свободном полете. Крикалев подчеркнул, что включение двигателей не было запланировано, в причинах инцидента разбирается специальная комиссия. "Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался", - пошутил он.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Экипажу ситуация не угрожала.