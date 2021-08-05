Зенитчики на учениях "подавили" массированную воздушную атаку в Курской области

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Подразделения войск противовоздушной обороны гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа провели учение с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Курской области, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"По замыслу учений дежурными расчетами ЗРК с помощью станций обнаружения были выявлены пуски ракет условного противника в направлении полевых пунктов управления наземной группировки войск армии. Расчеты дивизиона "Бук-М3", заступившие на боевое дежурство, отработали задачи по автоматическому сопровождению и захвату целей и провели до момента вхождения их в воздушную зону покрытия", - говорится в сообщении.

"Также расчеты зенитного ракетного комплекса отработали взаимодействие с дежурными силами по целераспределению эффективного отражения ударов условного противника. В ходе проведения электронных пусков более 20 целей были уничтожены", - отметили в пресс-службе.