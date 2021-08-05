Раскрыта личность потерявшего секретные документы об эсминце Defender

Газета Times в среду, 4 августа, назвала имя высокопоставленного служащего министерства обороны Великобритании, который потерял секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой в графстве Кент.

Этим сотрудником оказался 51-летний Ангус Лэпсли, который долгое время работал в МИД королевства.

Отмечается, что Лэпсли во время инцидента временно исполнял обязанности начальника управления минобороны, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе. Проверка обстоятельств потери документов показала, что в деле не было следов шпионажа.

В настоящее время сотрудник вернулся в МИД, однако ему ограничили доступ к гостайне.

Как пишет издание, Лэпсли мог быть назначен на должность постпреда Великобритании при НАТО. После произошедшего его шансы занять какой-либо значимый пост существенно снизились, подчеркивает газета.

По данным Times, многие чиновники в минобороны вообще не поняли, почему допустившего потерю секретных документов сотрудника не уволили.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.