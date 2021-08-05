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Российская газета

Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации

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Источник изображения: rg.ru

Минобороны России впервые озвучило свои планы по созданию гиперзвуковой ракеты большой дальности. Оснащать таким мощным оружием планируется самолеты стратегической авиации.

О планах по разработке нового гиперзвукового оружия рассказал начальник Военной академии Генерального штаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В частности, в интервью журналу для высшего руководящего состава минобороны "Военная мысль", он подчеркнул, что господство в воздушно-космической сфере является непременным условием успешного ведения боевых действий сухопутными силами и морскими группировками. Это превосходство должно быть обеспечено не только достаточным количеством и качеством боевого состава ударной и истребительной авиации, но и применением эффективных способов их действий.

По его словам, для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Кроме того, он рассказал о планах по созданию высокоточного оружия воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковой ракеты Х-95.

Как пояснил РИА Новости источник в российской "оборонке", новая ракета разрабатывается для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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