Военную базу РФ в Таджикистане усилили боевыми машинами БМП-2М

Как и обещали в Минобороны России, наши сухопутные подразделения в Таджикистане усилены современной бронетехникой. "Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений", - сообщила вчера пресс-служба Центрального военного округа.

Бронемашины подоспели как нельзя кстати. Через несколько дней в граничащей с Афганистаном Хатлонской области Таджикистана начнутся совместные антитеррористические учения местных, узбекских и наших военных. Россию там будут представлять подразделения 201-й базы. Так что у новой техники есть шансы сразу пройти обкатку боем.

Пока что учебным. Но кто знает, как развернутся события в охваченном войной Афганистане. Если отряды запрещенного в РФ "Талибана" рискнут перейти границу с соседним Таджикистаном, российских военных вполне могут привлечь к защите дружественной нам страны. Во всяком случае, именно такой сценарий будут разыгрывать на совместных учениях в Хатлонской области.

Из открытых источников известно, что БМП-2, предназначенную для доставки военнослужащих на передний край, прикрытия и поддержки пехоты в бою, модернизировали с конкретной целью. Командованию Сухопутных войск было важно повысить огневую мощь и защищенность техники мотострелковых подразделений. Усовершенствованная БМП-2М этим требованиям в целом отвечает.

На бронемашину установили автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое. Тот и другой получили современные приборы панорамного прицеливания и наблюдения.

Благодаря чему вооружение БМП-2М можно эффективно применять в любое время суток. Еще экипаж снабдили новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать в условиях активных радиоэлектронных помех.

Боевая машина пехоты БМП-2М вооружена 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ

Наряду со штатными 30-мм пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ предусмотрена установка на эту машину автоматического 30-мм гранатомета с боекомплектом в 300 выстрелов. А также противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с лазерным управлением. Он может уничтожать хорошо защищенные цели на дальности до 8000 метров и прожигать кумулятивной струей до 1300 мм брони. У противотанкового "Корнета" имеются также ракеты с фугасной боевой частью.

Юрий Гаврилов