ВДВ получили на снабжение новейшие броневики "Тайфун-ВДВ", которым не было аналогов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время, сообщил во вторник РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

На сегодняшний день машин класса "Тайфун-ВДВ" в Воздушно-десантных войсках нет.

"В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "вторая партия "Тайфунов-ВДВ" должна быть передана заказчику в 2022 году".

Принятие военной техники на снабжение предполагает, что для нее в учебных заведениях Минобороны готовятся кадры по соответствующим специальностям, а в воинских частях уже есть все необходимое для эксплуатации — горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и так далее.

"Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода — 1,2 тысячи километров.

Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.

"Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.