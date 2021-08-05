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РИА Новости

Шойгу рассказал о критической ситуации с поставками вооружения весной 2020 года из-за COVID-19

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Локдаун в России весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт на сумму в несколько триллионов рублей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Почти 2 миллиона рабочих и инженеров по всей стране не работали! Под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 триллиона рублей, но и экспортные поставки нашим зарубежным партнерам на сопоставимую сумму!" - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, вследствие введенного в российских регионах локдауна из-за COVID-19 большинство оборонных предприятий прекратили работу. Среди них – "Севмаш", "Звездочка", концерн "Калашников", "Камаз", "Восточная верфь", ижевский электромеханический завод "Купол", авиационный завод в Улан-Удэ.

Шойгу отметил, что после его доклада президенту РФ Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники.

"В результате принятия президентом России тогда необходимых решений не только был выполнен гособоронзаказ и обязательства страны в рамках военно-технического сотрудничества. Самое главное – люди получили возможность продолжить работу, получать заработную плату и кормить свои семьи", - пояснил он.

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Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Звездочка
ИЭМЗ Купол
КАМАЗ
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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