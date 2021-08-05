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Госдеп одобрил продажу противотанковых комплексов Javelin Грузии

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Источник изображения: Фото: Simon Walker MD / JDP / Reuters

Государственный департамент США одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Грузии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, сумма сделки составит 30 миллионов долларов.

По имеющимся данным, Грузия запросила 82 ракеты Javelin FGM-148, а также 46 пусковых установок. По мнению Госдепа, данная сделка не приведет к изменению военного баланса в регионе. В то же время американские власти считают, что она будет способствовать поддержке «внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе». Данные системы, подчеркнули в управлении Минобороны США, помогут Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Отмечается, что американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом решении. Теперь у законодателей есть 30 дней для изучения данного военного контракта и его возможного блокирования.

Первые комплексы Javelin были доставлены в Грузию в январе 2018 года. Действующий на тот момент министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что системы размещены «в безопасном месте».


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Продукция
Javelin ПТРК
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