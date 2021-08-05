США заявили о готовности продолжить авиаудары в поддержку Афганистана

Соединенные Штаты продолжат оказывать вооруженным силам и силам безопасности Афганистана поддержку и наносить авиаудары по талибам, чтобы это продемонстрировать. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы наблюдаем за активностью «Талибана» (запрещено в России) в стране, ситуация с безопасностью по-прежнему беспокоит. Мы признаем, что наносим и продолжим наносить авиаудары для их поддержки», — сказал Кирби на брифинге, трансляция которого велась в прямом эфире аккаунта ведомства в Twitter.

Кирби пояснил, что удары продолжатся для содействия афганским партнерам, поскольку они выявляют продвижение талибов.

«Важно напомнить, что афганские военно-воздушные силы (ВВС) сами наносят авиаудары для поддержки своих сил на земле, наносят больше, чем мы», — отметил глава пресс-службы министерства обороны США.

По его словам, речь идет о консолидированных усилиях.

Ранее, 3 августа, в эксклюзивном интервью «Известиям» глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что правительство страны готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать его составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Он также добавил, что официальное афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.