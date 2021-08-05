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ВМС США успешно испытали «убийцу» российских С-400

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Источник изображения: Фото: Us Air Force / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) США провели первое боевое испытание сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника, сообщает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в ходе тестов ракета, ранее названная убийцей российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», «достигла всех целей, поставленных для данного испытания». Издание отмечает, что AGM-88G AARGM-ER запускалась 19 июля 2021 года с самолета F/A-18E/F Super Hornet у тихоокеанского побережья морского полигона Пойнт-Мугу.

По словам капитана Алекс Дутко, состоявшееся испытание представляет собой «важный шаг на пути к обеспечению флота самой современной системой вооружения для борьбы с развивающимися угрозами класса "земля-воздух"». Отмечается, что проведенные тесты позволили подтвердить правильность конструкторских решений, использованных при создании ракеты. В компании Northrop Grumman, отвечающей за разработку данного оружия, заявили, что испытания AGM-88G AARGM-ER идут с опережением на три месяца.

В мае ВМС США впервые испытали данную ракету. В ходе тестов истребитель F/A-18E Super Hornet переносил прототип AGM-88G AARGM-ER. Впервые поднявшаяся в воздух ракета не запускалась. Целью испытаний названа проверка совместной работы систем самолета и ракеты.

AGM-88G AARGM-ER создается с 2015 года. Принятие на вооружение планируется в 2023 году. Ракета оснащена самонаводящейся головкой с инерциальной и глобальной (со спутников) навигационными сиcтемами, а также инфракрасным датчиком. От действующей AGM-88E High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) оружие отличается компактным корпусом, большими дальностью и скоростью, а также новыми двигателем, боевой частью и управляющими элементами.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
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