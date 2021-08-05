9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе

Источник изображения: Фото: twitter.com/zloneverslee

В социальных Сетях появились данные о потере еще одного танка Т-90С сухопутных войск Азербайджана.

Судя по комментариям, в районе Джабраила под артиллерийский налет, произведенный армянскими войсками, попала движущаяся колонна. В результате уничтоженными оказались танк Т-90С и топливозаправщик на шасси МАЗ.

Возможно, все началось с поражения автомобиля с бочкой. Вначале в него угодил снаряд, топливо разлилось и загорелось. В эту ловушку попал танк, который вскоре взорвался. Данные о потерях в личном составе отсутствуют.

Всего, по данным блога Oryx, азербайджанская армия потеряла девять танков Т-90С, четыре из них уничтожены полностью, три получили повреждения. Еще два были повреждены и захвачены противником.