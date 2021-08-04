National Interest: российский Т-14 способен противостоять любому танку НАТО

Танк Т-14 "Армата" на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американский журнал The National Interest назвал российский танк Т-14 "Армата" самой амбициозной новинкой российской военной промышленности.

"Т-14 обладает лучшими характеристиками в своем классе и, кажется, способен противостоять любому танку НАТО", — говорится в публикации.

В заголовке статьи автор и вовсе называет "Армату" "убийцей".

Единственный недостаток Т-14, согласно озвученным в статье предположениям, связан с его стоимостью. В публикации отмечается, что производство танка "обходится явно недешево".

Серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.