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Интерфакс-АВН

Премьер Армении выступает за дипломатическое урегулирование проблем с Азербайджаном

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Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: www.bbc.com

Ереван. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Обстановка вокруг Армении напряженная, региональная ситуация нестабильная, однако будут приложены меры по дипломатическому решению проблем с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ситуацию в регионе, к сожалению, не можем считать стабильной. Сегодня вокруг Армении имеем довольно напряженную ситуацию. С 12 мая подразделения ВС Азербайджана незаконно пересекли границу Армении, и в течение этого времени звучит критика, почему ВС Армении не предпринимают мер по преодолению этой ситуации", - сказал Пашинян, представляя высшему командному составу ВС нового министра обороны Аршака Карапетяна.

Премьер отметил, что позиция армянской стороны заключается в том, что необходимо использовать все возможности "для решения ситуации дипломатическим, политическим путем".

"И мы пойдем по этому пути, пока есть такая возможность. Мы должны вести процессы по этому пути, пока есть такая возможность", - сказал Пашинян.

Он также заявил о необходимости демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

"Но мы говорили, что для нас неприемлемо присутствие азербайджанских войск на нашей территории и проведение в этих условиях процесса демаркации и делимитации. К сожалению, мир зависит не только от нас, а зависит от того, насколько мы и международное сообщество приложат усилия, чтобы привести страны, угрожающие региональной безопасности, в конструктивное поле. Мы тоже, со своей стороны, должны быть максимально конструктивными", - отметил Пашинян.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

29 июля Пашинян предложил России разместить опорные пункты своих пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что, по его словам, "даст возможность осуществить работы по демаркации и делимитации границ (с Азербайджаном) без риска военных столкновений".

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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