В NASA считают, что Конгресс может продлить работу МКС до 2030 года

Роскосмос ранее сообщил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает, что Конгресс США продлит работу МКС до 2030 года уже в этом году. Об этом заявил во вторник директор агентства Билл Нельсон, выступая на мероприятии в онлайн-формате, организованном Космическим центром Кеннеди во Флориде.

"Я полагаю, что Конгресс в этом году продлит работу станции до 2030 года", - сказал он.

Ранее Роскосмос распространил сообщение о прошедшем 31 июля заседании президиума Научно-технического совета, в котором отмечалось, что "совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российский сегмент - прим. ТАСС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски". В связи с этим для "недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции".